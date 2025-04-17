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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 65’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 73 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Böylece toplam can kaybı 51 bin 65’e, yaralı sayısı ise 116 bin 505’e yükseldi.

Bakanlık, İsrail ordusunun 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen, 1691 kişinin öldüğünü ve 4 bin 464 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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