55 bin kişiye af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Af konusunun gündemde olmadığını söyleyen Bakan Tunç, "55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil." diye konuştu.

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10. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"Yeni Yargı reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.

"CEZA ADALETİ İLE İLGİLİ OLACAK"

Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak. Ceza adaleti denince sadece infaz aşaması değil soruşturma aşaması yani delillerin toplama aşaması kovuşturma aşaması yani yargılama aşaması ve sonrasında da infaz aşaması. Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek.

Trafik suçlarıyla ilgili caydırıcılık İçişleri Bakanlığı'mızın çalışması var. Özellikle trafikte magandaların yol kesmesi silah kullanması gibi.. Bu pakette yer alacak.

"GÜNDEMİMİZDE AF YOK"

Denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirinden kaynaklanan baz eleştirileri karşılayacak düzenlemeler olacak. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış.