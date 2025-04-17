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MHP'li Ataman'dan CHP lideri Özgür Özel'e '3T' yanıtı

MHP'li Ataman'dan CHP lideri Özgür Özel'e '3T' yanıtı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP lideri Özgür Özel'in "Terörsüz Türkiye" için MHP lideri Bahçeli'ye "tutuksuz yargılama," ve "TRT’den canlı yayın" şartına destek olmaya çağırmasına tepki gösterdi.

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MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik yaptığı "3T" çağrısına yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet..." dedi.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi. Büyükataman, şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP’ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır."

Özgür Özel ne demişti?

Partisinin Beylikdüzü'nde düzenlediği mitingda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi buradan Devlet Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. ‘3T’ye var mısın Sayın Bahçeli? Diyorsun ya, “Özgür Özel cevap versin, CHP terörsüz Türkiye’ye ne diyor?” Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel sen de varsan ‘3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye’ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT’den canlı yayına evet… Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın." ifadelerini kullanmıştı.

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