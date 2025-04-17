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Opel yeni modellerinde kullanıcıları sürprizler bekliyor

Opel yeni modellerinde kullanıcıları sürprizler bekliyor

Opel araçların farklı bölümlerine gizlenen küçük köpek balığı tasarımı, yeni Grandland'in yanı sıra yeni Frontera ve diğer Opel modellerinde de yer alacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in 20 yıl önce başlattığı köpek balığı geleneği; tasarımı ve yenilikçi özelliklere sahip yeni premium SUV Opel Grandland ile devam ediyor.

Opel, en yeni teknoloji ve yüksek konfor seviyesiyle birlikte sunduğu modellerinde çeşitli sürprizlerle kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Bunlardan en fazla dikkati çekeni, Opel modellerini farklı bölümlerine gizlenen köpek balıkları. Marka, kullanıcılarını bir Opel modelinin derinliklerine dalıp iyi gizlenmiş küçük köpek balıklarını aramaya davet ediyor. Opel'in yıllardır süren bu macerası, şimdi yeni Opel Grandland'de de devam ediyor.

Şirketin "Altın Direksiyon" ödüllü yeni premium SUV'u, her detayında ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Araç, Intelli-Lux HD aydınlatma teknolojisi ile adaptif farlar, üst düzey konfor sağlayan standart olarak sunulan Intelli-Seats koltuklar, yenilikçi tasarımıyla dikkati çeken yarı saydam Pixel Box orta konsol gibi akıllı çözümlerle donatıldı.

Ayrıca modelin farklı köşelerinde gizlenmiş sevimli köpek balıkları gibi sürprizlerle de keyifli bir yolculuk vadediyor.

Tüm versiyonlarında elektrikli seçenekler sunan ve birçok geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen Grandland, Opel'in "Çevre Dostu Yenilik" yaklaşımı doğrultusunda kaynakları koruyor ve böylece ikonik köpek balıklarının araçta kendilerini daha da evlerinde hissetmelerini sağlıyor.

Opel köpek balıkları hikayesi

Tasarımcı Dietmar Finger, 2004'te Corsa D'nin torpido gözünün dış paneli üzerinde çalışırken, oğlunun tavsiyesi üzerine köpek balığı tasarladı. Daha sonra torpido gözündeki köpek balığı ile seri üretime geçildi. Ardından, Zafira modeli döneminde iç tasarımdan sorumlu olan Karim Giordimaina, kompakt vanın kokpitine üç köpek balığı gizledi. Sonrasında diğer Opel modellerinde de bu sevimli deniz canlıları boy göstermeye başladı.

Balıklar genellikle aracın tanıtımına kadar gizli kalıyor, böylece köpek balığı arayışı hem şirket çalışanları hem de Opel tutkunları için adeta bir hazine avına dönüşüyor.

Yeni Grandland'in içinde gizlenen köpek balıkları, aracın dört bir yanında keşfedilmeyi bekliyor.

Köpek balıkları, gelecekteki Opel araçlarında da kimi zaman daha görünür kimi zaman daha gizli olarak varlıklarını sürdürecek. Her modele özgü olarak, iç mekanın ve karoserin farklı köşelerinde yeni yuvalar bulup kullanıcıları şaşırtmaya devam edecek. Böylece müşteriler için yeni Opel modellerinde kaç tane köpek balığının nerede gizlendiğini keşfetmek heyecan verici bir macera olmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Tasarım Direktörü Karim Giordimaina, bu küçük detayların, tasarımcılarının en ince ayrıntıya bile ne kadar özen gösterdiğinin canlı bir kanıtı olduğunu belirtti.

Birçok müşterilerinin, bir sonraki Opel modellerini satın aldıklarında keşfedecekleri köpek balıklarını arama heyecanını şimdiden yaşadıklarına değinen Giordimaina, "Bu eğlenceli köpek balıkları, araçlarımızın nasıl hem detaylarda hem de bütünde duyguları harekete geçirdiğini ve tutku uyandırdığını gösteren canlı bir kanıt." ifadesini kullandı.

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