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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi için ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Gazze'de katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz" dedi.

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