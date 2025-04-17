Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltında

Avukat Selçuk Kozağaçlı, cezaevinden tahliye olmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı, Avukat Selçuk Kozağaçlı, cezaevinden tahliye olmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı.

8 yıl boyunca cezaevinde olan Kozağaçlı, dün (16 Nisan Çarşamba) infazını tamamladığı için serbest kalmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık bu tahliyeye itiraz etti, hakimlik de kabul ederek Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi.