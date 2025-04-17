Tarkan mezarlığa ağlayarak götürdü! Annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince...
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. Törene sanat camiasından çok sayıda çelenk gönderildi.Abone ol
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.
Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan camiiye annesinin naaşını taşıyan cenaze aracıyla geldi.
Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı.
Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.
Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan Tarkan, cenaze aracına bindiği anda gözyaşlarına boğuldu.
Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.