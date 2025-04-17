BIST 9.294
DOLAR 38,07
EURO 43,53
ALTIN 4.073,43
HABER /  MAGAZİN

Tarkan mezarlığa ağlayarak götürdü! Annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince...

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. Törene sanat camiasından çok sayıda çelenk gönderildi.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan camiiye annesinin naaşını taşıyan cenaze aracıyla geldi. 

Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı.
 

Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.  

Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan Tarkan, cenaze aracına bindiği anda gözyaşlarına boğuldu.

Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


 

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bakanlıktan"vergi affı" iddialarına yanıt
Bakanlıktan"vergi affı" iddialarına yanıt
Malatya sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Malatya sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltında
Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltında
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz
ABD medyası: Trump İsrail’in İran’a saldırma planını reddetti
ABD medyası: Trump İsrail’in İran’a saldırma planını reddetti
Liverpool'da Virgil Van Dijk kararı
Liverpool'da Virgil Van Dijk kararı
CHP'ye 'şaibeli' kurultay davası ertelendi
CHP'ye 'şaibeli' kurultay davası ertelendi
Devlet Bahçeli'den her satırı olay açıklamalar! Yusuf Tekin ve CHP kayyum iddiası bomba
Devlet Bahçeli'den her satırı olay açıklamalar! Yusuf Tekin ve CHP kayyum iddiası bomba
Opel yeni modellerinde kullanıcıları sürprizler bekliyor
Opel yeni modellerinde kullanıcıları sürprizler bekliyor
55 bin kişiye af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu
55 bin kişiye af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu