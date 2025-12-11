Tolga Karel'den bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu hakkında "ifşalar başlayacak demiştim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklanması medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gözaltı ve tutuklamaların ardından peş peşe gelen açıklamalar ise tartışmaları daha da alevlendirdi.