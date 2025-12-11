Tolga Karel'den bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu hakkında "ifşalar başlayacak demiştim"
"Yaprak Dökümü" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve bir süredir yaşamını Amerika'da sürdüren oyuncu Tolga Karel, son dönemde medyada peş peşe yaşanan gelişmelere dikkat çekerek yeni bir paylaşımda bulundu. Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun bir fotoğrafını paylaşarak 2028 yılında AK Parti'den milletvekili adayı olacağını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklanması medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gözaltı ve tutuklamaların ardından peş peşe gelen açıklamalar ise tartışmaları daha da alevlendirdi.
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaptığı açıklamada uzun yıllara yayılan bir taciz süreci yaşadığını öne sürerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Köşker'in bu iddiaları gündemi sarsarken, oyuncu Tolga Karel de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
"KENAN İMİRZALIOĞLU 2028 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI"
Karel, yaklaşık bir ay önce medya sektöründe ardı ardına ifşaların yaşanacağını söylediğini hatırlatarak yeni ve daha iddialı bir çıkış yaptı.