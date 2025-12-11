Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisine jest! Yaptığı hareket olay oldu...
Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar'la aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, katıldığı gecede sevgilisiyle samimi pozlarıyla dikkat çekti. Siyah mini eteğiyle şıklığını konuşturan oyuncu, poz verirken sevgilisinin üstünü başını düzeltmesi ve sıkıca sarılmasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Aynen Aynen", "Kiraz Mevsimi" gibi birçok yapımda rol alan Nilperi Şahinkaya bu kez farklı bir konuyla gündemde...
Bir süredir Baturalp Bekar'la ilişki yaşayan Şahinkaya, katıldığı davette sevgilisiyle birlikte objektiflere poz verdi.