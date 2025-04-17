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Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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