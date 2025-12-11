Tuba Ünsal ile 10 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy el ele görüntülendi...

BIST 11.248
Oyuncu Tuba Ünsal (43) 2024'ün son haftasında kendinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ulusoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünsal dün sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. El ele kameralara poz verdiler...

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Tuba Ünsal şu sıralar aşk hayatıyla gündemde...

İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Ünsal'ın ve bu evliliklerinden iki çocuğu bulunan Ünsal, geçen yılın son haftalarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ulusoy ile birlikte olmaya başlayan Ünsal, dün GQ Men of the Year 2025 töreninde sevgilisiyle el ele görüntülendi.

EMİR ULUSOY KİMDİR?

Kamuoyunda ismi Tuba Ünsal’la yaşadığı ilişkiyle anılmaya başlanan Emir Ulusoy hakkında bilinenler oldukça sınırlı. 33 yaşında olduğu ifade edilen Ulusoy’un iş insanı olduğu belirtiliyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiği bilinen Ulusoy, Tuba Ünsal ile yeni bir ilişkiye yelken açarak magazin dünyasında adını duyurdu.

