Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak üç temel faiz oranını 25 baz puan indirdi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, üç temel politika faizinde 25’er baz puanlık indirime giderek, para politikasında uzun süredir devam eden sıkılaşma sürecinde yumuşamaya işaret etti. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak geldi.

ECB’nin aldığı karara göre;

Ana refinansman faizi yüzde 2,65’ten 2,40’a,

Marjinal fonlama faizi yüzde 2,90’dan 2,65’e,

Mevduat faizi ise yüzde 2,50’den 2,25’e indirildi.

Bu kararla birlikte ECB, 2022 yılında başlayan faiz artırımı döngüsünü ilk kez tersine çevirmiş oldu. Para piyasalarında, ECB'nin söz konusu üç politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gideceği yönündeki beklentiler büyük ölçüde fiyatlanmıştı.

"SIKILAŞTIRICI" İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI

Karar metninde dikkat çeken bir diğer unsur ise ECB’nin önceki açıklamalarında sıkça vurguladığı "sıkılaştırıcı" ifadesine bu kez yer verilmemesi oldu. Bu değişiklik, piyasalar tarafından bankanın önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indirimi yapabileceğine dair bir sinyal olarak algılandı.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNDE BOZULMA VURGUSU

ECB açıklamasında, özellikle küresel ticarette artan gerginliklerin büyüme görünümünü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Bu değerlendirme, ekonomik toparlanmanın istenilen düzeye ulaşmadığına ve parasal destek adımlarının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON VERİLERİ İNDİRİME ZEMİN HAZIRLADI

ECB’nin faiz indirimi kararının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri de Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşüş trendine girmesi oldu. Bölge genelinde enflasyon, şubat ayında yıllık yüzde 2,3 seviyesindeyken, mart ayında yüzde 2,2’ye geriledi. ECB’nin hedeflediği yüzde 2 düzeyine yakın gerçekleşen bu veriler, parasal gevşeme için gerekli zemini oluşturdu.