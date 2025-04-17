BIST 9.403
DOLAR 38,08
EURO 43,55
ALTIN 4.057,47
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak üç temel faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Abone ol

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, üç temel politika faizinde 25’er baz puanlık indirime giderek, para politikasında uzun süredir devam eden sıkılaşma sürecinde yumuşamaya işaret etti. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak geldi.

ECB’nin aldığı karara göre;

Ana refinansman faizi yüzde 2,65’ten 2,40’a,
Marjinal fonlama faizi yüzde 2,90’dan 2,65’e,
Mevduat faizi ise yüzde 2,50’den 2,25’e indirildi.
Bu kararla birlikte ECB, 2022 yılında başlayan faiz artırımı döngüsünü ilk kez tersine çevirmiş oldu. Para piyasalarında, ECB'nin söz konusu üç politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gideceği yönündeki beklentiler büyük ölçüde fiyatlanmıştı.

"SIKILAŞTIRICI" İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI

Karar metninde dikkat çeken bir diğer unsur ise ECB’nin önceki açıklamalarında sıkça vurguladığı "sıkılaştırıcı" ifadesine bu kez yer verilmemesi oldu. Bu değişiklik, piyasalar tarafından bankanın önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indirimi yapabileceğine dair bir sinyal olarak algılandı.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNDE BOZULMA VURGUSU

ECB açıklamasında, özellikle küresel ticarette artan gerginliklerin büyüme görünümünü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Bu değerlendirme, ekonomik toparlanmanın istenilen düzeye ulaşmadığına ve parasal destek adımlarının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON VERİLERİ İNDİRİME ZEMİN HAZIRLADI

ECB’nin faiz indirimi kararının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri de Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşüş trendine girmesi oldu. Bölge genelinde enflasyon, şubat ayında yıllık yüzde 2,3 seviyesindeyken, mart ayında yüzde 2,2’ye geriledi. ECB’nin hedeflediği yüzde 2 düzeyine yakın gerçekleşen bu veriler, parasal gevşeme için gerekli zemini oluşturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında gün sonu! Fiyat yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu
Altında gün sonu! Fiyat yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu
'İyiyim' diyerek acil servisten ayrıldı ortadan yok oldu!
'İyiyim' diyerek acil servisten ayrıldı ortadan yok oldu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kaos kampanyasına öncülük ediyor
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kaos kampanyasına öncülük ediyor
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı için ne dedi? Mahfi Eğilmez doğru diyor
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı için ne dedi? Mahfi Eğilmez doğru diyor
Garanti BBVA'nın kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı, 2024'te 50 bin öğretmene ulaştı
Garanti BBVA'nın kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı, 2024'te 50 bin öğretmene ulaştı
Taciz iddiası cinayetle bitti: Arkadaşını öldürdü
Taciz iddiası cinayetle bitti: Arkadaşını öldürdü
Kremlin: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Kremlin: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Erzurum'da korkunç olay! Boğarak öldürdüğü eşini aracın bagajında sakladı
Erzurum'da korkunç olay! Boğarak öldürdüğü eşini aracın bagajında sakladı
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de takım sayısı düşüyor
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de takım sayısı düşüyor
Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü
Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü
Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken düşüş