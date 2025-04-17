'İyiyim' diyerek acil servisten ayrıldı ortadan yok oldu!

Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

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Yalnız yaşayan Dal, dün baygınlık geçirince komşularının ihbarı üzerine ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste kendine gelen Dal, iyi olduğunu belirterek, hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde Dal'ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, hastane çevresi ve güvenlik kamerası kayıtlarından en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlattı.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlatılan arama çalışması devam ediyor. İl jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri arama çalışmalara havadan da destek veriyor.