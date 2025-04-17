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Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vuran kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi, 2870 Sokak'ta H.K. (26) ile evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K, Topçu'ya tabancayla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topçu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli H.K. ise gözaltına alındı.

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