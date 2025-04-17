Garanti BBVA'nın kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı, 2024'te 50 bin öğretmene ulaştı

Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2024'te yaklaşık 50 bin öğretmene ve 12 milyondan fazla öğrenciye yönelik eğitim programları gerçekleştirdi

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA girişimiyle 16 yıl önce hayata geçirilen ÖRAV, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini odağına alarak etki alanını sürekli büyütmeye devam ediyor.

Öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemenin yanı sıra çocukların gelişiminde önemli aktörlerinden olan velilerin de dahil olduğu çeşitli çalışmalar yürüten ÖRAV, 2024'te eğitim programlarını yaklaşık 50 bin öğretmene ve 12 milyondan fazla öğrenci ailesine ulaştırdı.

Sunduğu programlar ve yürüttüğü projeler aracılığıyla eğitim dünyasında öne çıkan ÖRAV, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra eKampüs platformu üzerinden yeni çevrimiçi eğitim programlarını da hayata geçirdi. Bu kapsamda, 'Farklılaştırma Eğitimi', 'Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı' ve 'Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi' gibi içeriklerle öğretmenlerin yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldü.

'Vakfın destekçisi olmaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, ÖRAV'nın 16 yılda kendilerini her zaman gururlandıran başarılara imza attığını belirtti.

Firuzbay, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve onların sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmanın en büyük hedefleri olduğunu aktararak, 'Bugüne dek, ÖRAV'ın eğitim programları sayesinde 417 binden fazla öğretmen ve eğitim yöneticisine, 12 milyondan fazla öğrenciye ve ailesine ulaşmış olması, bu hedefe adanmışlığımızın en somut göstergesi. Vakıf 2024' de öğretmenler için geliştirilen pek çok yeni projeyle öğrenciler ve ailelerin nitelikli eğitime erişimini desteklemeye devam etti ve 50 bine yakın öğretmene daha ulaştı.' değerlendirmelerinde bulundu.

ÖRAV'ın yakın geçmişte Finlandiya merkezli HundrED tarafından 'En İyi 100 İnovasyon' arasına seçildiğini hatırlatan Firuzbay, uluslararası alandaki bu tür başarıların doğru bir yolda ilerlediklerinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Firuzbay, 'Biz de Vakfın daim, destekçisi olmanın yanı sıra 5 Taş Finansal ve Sosyal Liderlik Programı ve EşitBiz Programına destek olmaya devam edeceğiz. ÖRAV'ın başarılarını desteklemekten ve ülkemize kattığı değerlerin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Eğitimde fark yaratan bu yolculuğu her geçen gün biraz daha ileriye taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.