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Altında gün sonu! Fiyat yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! Fiyat yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 120 bin liraya yükseldi.Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar da belli oldu.

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Altın piyasasında en düşük 4 milyon 112 bin lira, en yüksek 4 milyon 129 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 120 bin lira oldu. 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 737 milyon 524 bin 643,92 lira, işlem miktarı ise 908,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 922 milyon 698 bin 380,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

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