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Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder durumu açıkladı! Babasının yanına girince...

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder durumu açıkladı! Babasının yanına girince...

62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder'in Florence Nightingale Hastanesi yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor. Sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı kızı Ceren Önder Kandemir yaptı. Babasının durumunun stabil olduğunu belirten Ceren Önder, "hastane sevenleri ile dolup taşıyor" dedi. Önder, doktorların babasını yaşatmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Ceren Önder'in babasıyla yoğun bakımdaki umutlandıran görüşmesinin detayları da ortaya çıktı. Babasının elini tutmuş ve...

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Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, son durumuna ilişkin açıklama kızı Ceren Önder Kandemir'den geldi. X hesabından babasının durumu hakkında bilgi paylaşan Ceren Önder, "duaya ihtiyacı var" dedi. Babasının durumunun stabil olduğunu belirten Ceren Önder şunları yazdı:

-Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi.

Doktorlar yaşatmak için her şeyi yapıyor
-Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim.

-“Durumu iyiye gidiyor” haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam.

ceren önder x hesabı

KIZI YANINA GİRİNCE TEPKİ VERMİŞ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler" demişti. Ceren Önder'in babasıyla yoğun bakımdaki temasının detaylarını Nagehan Alçı şöyle aktardı:
-Kızı yanına girmiş, elini tutarak baba çok ciddi bir ameliyat geçirdin, hastanedesin, seni çok seviyoruz, herkes senin için dua ediyor” demiş. Bunun üzerine Önder kızı Ceren’i duyduğunu tasdik edercesine elini sıkmış. Bazı temel hayati fonksiyonları da geri gelmeye başlamış.

Sırrı Süreyya Önder'in evli olan kızı Ceren Önder'den Can isminde bir erkek torunu var. 

Hastanenin yaptığı açıklama
Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden de sabah saatlerinde şu açıklama yapıldı: 

-”Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız ”

-Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

Kalbinin bir tarafı sorunlu

12 saat süren ameliyatla aort yırtılması tamir edilen Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorun ise hala devam ediyor. Kalp krizinin merkezi olan sağ tarafında kasılma olmuyor. Kalbinin sol tarafının sorunsuz çalışması ise umut verici. 

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