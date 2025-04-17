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Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor

Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor

BDDK verilerine göre, 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzerinde paraya sahip bankada hesabı olan mudi sayısı, iki ayda 115 bin 871 arttı.

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Türkiye’de 2 milyon 123 bin 799 kişinin bankada 1 milyonun üzerinde parası var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2024 yılı sonunda 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip mudi sayısı 2 milyon 7 bin 928 iken, bu sayı 2025 yılı şubat ayı itibarıyla 115 bin 871 kişi artarak 2 milyon 123 bin 799’a ulaştı.

Bu mudilerin toplam mevduatı ise 15 trilyon 494 milyar 773 milyon lira oldu.

YURT İÇİNDEKİ YERLEŞİKLER

Böylece mudi başına ortalama mevduat 7 milyon 295,8 bin lira olarak hesaplandı.

Sadece yurt içinde yerleşik mudilerin toplam mevduatı 14 trilyon 356 milyar 744 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 9,7 trilyon lirası TL cinsi, 3,7 trilyon lirası döviz tevdiat hesabı ve 870 milyar lirası kıymetli maden depo hesaplarında yer aldı. Yurt içi mudi başına ortalama mevduat ise 7 milyon 402,7 bin lira oldu.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

Yurt dışında yerleşik mudi sayısı ise iki ayda 5 bin 406 kişi artarak 184 bin 400’e yükseldi.

Bu grubun toplam mevduatı 1 trilyon 138 milyar 29 milyon lira olurken, kişi başına ortalama mevduat 6 milyon 171,5 bin lira olarak hesaplandı. Mevduatın 404 milyar lirası TL, 699 milyar lirası döviz ve 34 milyar lirası kıymetli maden hesaplarından oluştu.

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