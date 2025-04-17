ABD Başkanı Trump'tan 'faiz' tepkisi: Fed Başkanı Powell'ın işine son verilsin

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaları sallayan 'tarife' hamlesinden sonra şimdi de Powell'a yönelik sözleri ile gündemde... Trump, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etti.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz konusu nedeniyle Powell'ı hedef aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken Powell'ın bu konuda "çok geç kaldığına" işaret eden Trump, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçladı.

Trump, Powell'ın dünkü açıklamalarının "tümüyle rezalet" olduğunu, ABD'nin tarifelerle "zenginleştiğini" ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü savundu.

Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullandı.