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ABD Başkanı Trump'tan 'faiz' tepkisi: Fed Başkanı Powell'ın işine son verilsin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan 'faiz' tepkisi: Fed Başkanı Powell'ın işine son verilsin

 ABD Başkanı Donald Trump, piyasaları sallayan 'tarife' hamlesinden sonra şimdi de Powell'a yönelik sözleri ile gündemde... Trump, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etti.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz konusu nedeniyle Powell'ı hedef aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken Powell'ın bu konuda "çok geç kaldığına" işaret eden Trump, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçladı.

Trump, Powell'ın dünkü açıklamalarının "tümüyle rezalet" olduğunu, ABD'nin tarifelerle "zenginleştiğini" ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü savundu.

Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Powell, Kasım 2024'te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump'ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini belirtmişti. Fed Başkanı Powell'ın görev süresi 2026'da doluyor.

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