BIST 9.396
DOLAR 38,04
EURO 43,44
ALTIN 4.057,98
HABER /  DÜNYA

Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ikili görüşmenin henüz yeri ve zamanlamasının netleşmediğini bildirdi.

Abone ol

Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası görüşme hususunun herkesin dilinde olduğunu söyleyen Uşakov, "Henüz belirli tarihler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyleyebilirim. Hatta yer üzerinde bile anlaşmaya varılmadı. Ancak birçok kişi, özellikle de Amerikalı meslektaşlarımız Riyad'dan bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi hususunda da çalışmaların sürdüğünü ancak henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığına dikkati çekti.

Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daha önce St. Petersburg'da yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini bildiren Uşakov, siyasi ve ekonomik konuların yanında en çok Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.

Witkoff aracılığıyla Moskova'dan "gereken sinyallerin" iletildiğini kaydeden Uşakov, "Sanırım bu sinyaller Washington'da müzakere edildi." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı
Filistin’e destek veren Türk öğrenciye kefalet reddi
Filistin’e destek veren Türk öğrenciye kefalet reddi
ABD Başkanı Trump'tan 'faiz' tepkisi: Fed Başkanı Powell'ın işine son verilsin
ABD Başkanı Trump'tan 'faiz' tepkisi: Fed Başkanı Powell'ın işine son verilsin
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder durumu açıkladı! Babasının yanına girince...
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder durumu açıkladı! Babasının yanına girince...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun notunu paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun notunu paylaştı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı