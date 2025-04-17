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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında ağırladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Bugün gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ BELLİ DEĞİL

Spor camiasının önemli isimlerinden biri olan Ali Koç, bu özel görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kulüp ve sporun geleceği hakkında temaslarda bulundu.

Görüşmenin içeriği hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı, ancak spor politikaları ve kulübün hedeflerine dair önemli mesajların verilmiş olabileceği ifade ediliyor.

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