BIST 9.396
DOLAR 38,02
EURO 43,51
ALTIN 4.052,77
HABER /  GÜNCEL

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının dış duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Abone ol

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.

Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı
Filistin’e destek veren Türk öğrenciye kefalet reddi
Filistin’e destek veren Türk öğrenciye kefalet reddi