BIST 9.396
DOLAR 38,02
EURO 43,51
ALTIN 4.052,77
HABER /  GÜNCEL

Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında karar verildi. Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Abone ol

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor