Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "AB ve Çin ile ticaret anlaşması yapacağız" dedi.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AB İLE YÜZDE 100 BİR TİCARET ANLAŞMASI OLACAK"

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi. Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

"ANLAŞMA YAPMAKTA ÇOK AZ SORUN YAŞAYACAĞIZ"

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti. Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi. Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

"ABD'NİN GÜVENİLİR BİR ORTAK OLDUĞUNA İNANMASAM BURADA OLMAZDIM"

İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi. ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.