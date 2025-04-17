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VakıfBank final serisine galibiyetle başladı

VakıfBank final serisine galibiyetle başladı

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, evinde Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmada Markova ve Zehra’nın performansıyla öne çıkan VakıfBank, çekişmeli geçen 4 set sonunda galibiyete uzandı.

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Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşılaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

Maça özellikle Markova’nın hücum sayıları ve Zehra’nın blok sayılarıyla etkili başlayan ev sahibi takım ilk seti 25-22 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla ve dengeli bir skorla oynanan 2’nci seti rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Vakıfbank 25-22 önde kapadı ve durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe iyi konsantre olduğu ve uzun süre önde götürdüğü 3’ncü seti 25-21 önde kapatarak maç skorunu 2-1’e getirdi.

4’üncü sete iyi savunma ve etkili hücumlarla başlayan ev sahibi ekip son dakikaları oldukça çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde geçerek maçı 3-1 kazanmayı başardı ve seride 1-0 öne geçti.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

5 maç üzerinden oynanacak seride 2’nci maç 20 Nisan Pazar günü, 3’üncü maç ise 22 Nisan Salı günü oynanacak ve seride 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.

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