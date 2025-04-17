Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koşulsuz ateşkesin sağlanmasını kabul ettiklerini belirtti. Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacaklarını ifade etti.

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Zelenski Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşma metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve nihai anlaşma metninin önce Ukrayna Parlamentosu'nun onayından geçmesi gerektiğini kaydeden Zelenski, konuyla ilgili geçen hafta Washington'da olumlu bir toplantının yapıldığını bildirdi.

Bu konuda, ABD'nin teklifine göre, bir "iyi niyet" memorandumunun imzalanmasının beklendiğini dile getiren Zelenski, şöyle konuştu:

"Niyetlerimiz olumlu, yapıcıyız ve bunu gösteriyoruz. Bu nedenle, niyet muhtırası, anlaşmanın kendisi değil, niyet muhtırası bugün çevrimiçi olarak imzalanabilir."

Çin Rusya'ya barut ve topçu sistemleri gönderiyor

Zelenski, konuşmasında, Çin'in Rusya'ya silah tedarik ettiğine dair bilgiler aldıklarını vurguladı.

Ukrayna istihbarat birimlerinin aldığı bilgilere göre Çin'in Rusya'ya barut ve topçu sistemleri gönderdiğini aktaran Zelenski, "Önemli, pek de hoş olmayan bir bilgi. Sonunda Çin'in Rusya Federasyonu'na silah tedarik ettiği bilgisini aldık." dedi.

Öte yandan, yerli savunma sektörünün bugün yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını kaydeden Zelenski, bu alandaki faaliyetleri artırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Topçu mermi üretiminde de etkili adımlar attıklarını dile getiren Zelenski, "Kendimiz de oldukça iyi üretmeye başladık." değerlendirmesini paylaştı.

Hava sahası kontrolü için daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenski, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1992'de Ukrayna'nın 225 hava savunma sistemi vardı. 2019'da 60 civarında (hava savunma sistemi) vardı. 2000 ile 2019 yıllarında sistemlerin çoğu bir yerlerde kayboldu, bilmiyorum. Çünkü sistemlerimiz sadece Orta Doğu'ya değil, aynı zamanda Ruslara da satıldı."

"Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız"

Savaşın sona erdirilmesine yönelik devam eden görüşmelere değinen Zelenski, Ukrayna olarak koşulsuz ateşkes sağlanmasını kabul ettiklerini hatırlattı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendisi için kırmızı çizgi olduğunu ve Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri Rus toprağı olarak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenski, "Bugün koşulsuz ateşkesi tartışıyoruz ve ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüştüğünü ve Paris'teki Ukrayna konulu toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Zelenski, Paris'teki görüşmelerde gündemin ateşkes ve güvenlik garantileri olduğunu söyledi.

Zelenski, "(ABD Başkanı Donald) Trump Rusya'ya yönelik ciddi yaptırımlara ve adımlara ne kadar yaklaşırsa ateşkese o kadar yaklaşacağız." dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Zelenski, "Onun Ukrayna topraklarını tartışma yetkisi olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesini paylaştı.