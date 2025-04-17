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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 'Şimdiye kadar büyük bir direnç gösterdi.' dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bakımda mücadele ediyor. Şimdiye kadar büyük bir direnç gösterdi. Bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Onun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bütün Türkiye'den, pozitif böylesi bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekibe teşekkür ediyorum.

Burada hepimiz birlikte, onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifasını versin. Durumunda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız size arz eder. Biz ziyaret ettik. Uzaktan baktık, duamızı ettik, size de bu bilgiyi verdik."

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