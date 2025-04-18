Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili iyi haber yok! Kızı Ceren Önder bu fotoğrafı...

İSTANBUL Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. 5 gün uyutulma kararı alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda belirgin bir iyileşme yok. Umutla babasının başında bekleyen Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'den ise bir fotoğraf geldi.

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TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. lorance Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Önder'in genel durumunun aynı olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor

Hastanenin Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

-"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesi dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir".

Ceren Önder Kandemir'den gelen fotoğraf

Babasının başından ayrılmayan Ceren Önder, hastaneden çektiği bir fotoğrafı paylaştı. 'Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor" diyen Ceren Önder, hastanenin karşısına asılan afişleri paylaştı

Sağlık Bakanı : Uzaktan baktık

Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekibe teşekkür ediyorum" dedi. Sırrı Süreyya Önder'i yoğun bakımda uzaktan gördüğünü belirten bakan şunları söyledi:

-Durumunda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız size arz eder. Biz ziyaret ettik. Uzaktan baktık, duamızı ettik, size de bu bilgiyi verdik."

Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü de dün ortaya çıkmıştı. Önder, Beyoğlu'nda esnaf lokantasında sarma ve güveç yemiş, evine geçtikten sonra da kalp krizi geçirmişti.