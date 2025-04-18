Erdoğan: Filistinlileri topraklarından eden planlar yok hükmünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bir cinnet halinde olduğunu söyledi. "Filistin davası barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır." diyen Erdoğan, "Filistin davası, insan kalma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluklarından birine maruz kalıyor. İsrail hükümeti çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Filistin'in sesi olmak için bir araya geldik. Medeniyet tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Toplantınızın ve alacağınız kararların Filistin için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bizden önce yapılan konuşmaları büyük bir ilgiyle takip ettik. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir.

Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa nefes oluyorsunuz. Zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için her birinizi kutluyorum.

Bugün burada bulunan kardeşlerim, duruşunuzla insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa nefes oluyorsunuz. Zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için her birinizi kutluyorum.

İnşallah bu dayanışmayı ilelebet muhafaza edeceğiz. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluğuna maruz kalıyor. Sahadaki gerçekleri yansıtmaya çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Yüzlerce doktor, hemşire kurşunların hedefi oldu. İlaç, su bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. İnsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya kaldık. Gazze'deki binaların yüzde 80'i yıkıldı.

"ULUSLARARASI HUKUK NEREDE?"

Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan bahsedenler İsrail'in katliam politikası karşısında 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede örgütler, kurumlar? Batılı devletler soruyorum İsrail'e karşı nerede? Nerede BBC, CNN... Bebekler ölüyor... Bunları gören dünyada var mı? Uluslararası hukuk, güçlünün gücünü tahkim etmesi aparatı haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

Filistin halkı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Filistin direniş hareketi bizim nezdimizde bir Kuvayı Milliye hareketidir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.

Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.

Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.

Filistin halkı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Filistin direniş hareketi bizim nezdimizde bir Kuvayı Milliye hareketidir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.

Kendileri Holokost yaşamış bir toplumun, Gazze'deki katliama cinayetlere ses çıkarması, yöneticilerine artık dur demesi gerektiğine inanıyorum.

Bundan sonra da Gazze'ye yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği masumları yardımları durdurarak açlıkla susuzlukla yok etmeye çalışıyor. İşlediği cinayetler karşılıksız kaldıkça İsrail soykırım politikasına hız veriyor.

İsrail'in hukuka hesap vermesi için müdahillik başvurumuzu yaptık. Netanyahu ve cinayet şebekesini uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını göreceğiz.