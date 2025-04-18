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İSKİ paylaştı: Yağışlara rağmen barajlarda düşüş

İSKİ paylaştı: Yağışlara rağmen barajlarda düşüş

İSKİ'nin verilerine göre; İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün düşüş göstererek yüzde 82.13 ölçüldü. Mega kentte bu oran, dün 82.32'ydi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı.

Buna göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün 82.32 iken bugünkü verilere göre, yüzde 82.13 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 97.17 ile Pabuçdere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.73 ile Sazlıdere Barajı oldu.

18 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.41

• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.18

• Darlık Barajı yüzde 81.28

• Elmalı Barajı yüzde 95.94


• Istrancalar Barajı yüzde 92.28

• Kazandere Barajı yüzde 97.6

• Pabuçdere Barajı yüzde 97.17

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.73

• Terkos Barajı yüzde 81.57

• Ömerli Barajı yüzde 94.34

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