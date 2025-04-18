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Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi hayatını kaybetti, araç takla attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi hayatını kaybetti, araç takla attı

 Şanlıurfa'dan feci bir kaza haberi geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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