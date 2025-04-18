Yemek kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Sınır geldi günlük limit 158 lira

Yemek kartlarıyla yapılan market harcamalarına Maliye Bakanlığı tarafından günlük 158 TL, aylık ise 3.476 TL'lik sınır getirildi. Düzenlemeyle, yemek kartlarının yalnızca yemek amaçlı kullanılması ve vergi avantajlarının sınırlandırılması hedefleniyor.

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Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle yemek kartlarıyla yapılan market alışverişlerine üst sınır getirildi. Buna göre yemek kartlarıyla günlük en fazla 158 TL, aylık ise 3.476 TL’lik market alışverişi yapılabilecek.

Düzenleme, yemek kartlarının yalnızca yemek harcamaları için kullanılmasını amaçlıyor. İşverenlerin bu kartlar üzerinden elde ettiği vergi avantajının sınırlandırılması hedefleniyor. Uygulamayla birlikte yemek kartlarıyla yapılan harcamaların yalnızca belirli bir tutarına vergi istisnası uygulanabilecek.

Sözcü'den Leyla Aydoğan'n haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamaya dair yaptığı değerlendirmede, getirilen sınırın çalışanların yemek harcamalarını doğrudan etkilediğini belirtti. Ağaoğlu, güncel fiyatlar karşısında günlük limitin yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

Ağaoğlu, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yemek kartları ile ilgili bir sınırlama getirilmiş. Burada kasap et derdinde, koyun can derdinde deriz ya… Maliye, işverenlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarında vergiden düşebilecekleri miktarı fren altına almış durumda. Hazine'nin kaynak ihtiyacı arttıkça çözüm yine küçük esnafa yüklenmekte bulunuyor. Zincir marketlerin milyarlarca lira ciro yaptığı yerde, tüketicinin yediği yemeğe sınır konuyor. Allah aşkına, bir kuru fasulye 200-300 lira olmuş. Kent lokantası dışında nerede yemek yenebilir bu paraya?”