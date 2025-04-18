Fatih Altaylı işin içinde başka iş var diyor! Rasim Ozan Kütahyalı iddiaları bomba

Rasim Ozan Kütahyalı'nan CHP'ye kayyum atanacak iddiası ile borsada yarattığı manipülasyon olay olmuştu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için mahallesi de tepki vermişti. En ağır yorum ve iddialar ise Fatih Altaylı'dan geldi. Bugün kendi sitesinde yer alan yazısında Fatih Altaylı, Rasim Ozan'ın arkasında başka bir güç olduğuna dikkat çekte.

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Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı son paylaşımla hem siyaset hem ekonomi alemini karıştırdı. CHP'yi kayyum atanacağını ve 2 belediyeye daha operasyon yapılacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı, mesnetsiz bu iddiası ile borsanın düşmesine de sebep oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rasim Ozan Kütahyalı kendi mahallesinde Şamil Tayyar ve Ahmet Hakan'da da tepki görürken, en ağır yorum ve ithamlar Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı'ya göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın arkasında bir kişi var ve bu organize bir iş...

Aslında biletçiydi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fethullah Gülen'e övgüler dizdiği mazisini de özetleyen Fatih Altaylı, ROK'un asıl mesleğinin de biletçilik olduğunu belirtti.

Fatih Altaylı'nın her satırı olay olan yazısı özetle şöyle:

"Aslında İstanbul’da vizyondan kalkmış filmlerin gösterildiği bir kafede hem bilet kesiyor, hem büfeye bakıyor, ünlü bir yönetmenin yancılığını yapıyordu. Sonra 2000’li yılların sonuna doğru bir “operasyon” gazetesinde, FETÖ’nün Ergenekon Kumpası’nı yürütmek için kurulan Taraf gazetesinde yazar olarak ortaya çıktı. Kimsenin tanıdığı bildiği biri değildi. Bir anda FETÖ’nün ya da FETÖ’nün de arkasındaki örgütün tetikçisi olarak ünlendi.

Eşi tüm kirli işlerini döktü

(...)FETÖ ile işbirliği döneminde yaptığı evlilik sona erdi. Eski eşi bütün kirli çamaşırları ortaya döktü. Ne ararsan vardı. Tabii ki etkisi olmadı. Gürcistan plakalı kaçak otomobil kullandığı, yasaları çiğnediği kanıtlarla belgelendi, yine kimse bir şey demedi.

Birinin tetikçisi...

Ne de olsa artık iktidar tetikçisi idi. Ya da kendini öyle pazarlıyordu. En azından iktidar içindeki kliklerden birinin tetikçisi olduğu aşikardı.Eline tutuşturulan bilgileri paylaşıyor ya da hiçbir bilgisi olmasa bile o kliğin hedef aldığı isimlere saldırtılıyordu. “Tut” denilenin paçasına yapışıyor, yapışmaya çalışıyordu.

Operasyon tetikçiliği yaptı

Son olarak iki gün önce her zaman yaptığı işlerden birini yaptı. Yine bir operasyonun tetikçiliğine soyundu. İktidarın ya da iktidar içindeki bir kliğin planladığı bir “harekatı” duyurdu. “İşin merkezinde ve önemli biri olduğunu” göstermeye çalışırken, muhtemelen bir çuval inciri batırdı ya da bir grubun yapılmasını istediği bir operasyonun bir diğer grup tarafından öğrenilip durdurulmasına neden oldu. Tabii bu arada birilerinin borsada büyük para kaybetmesini, tabii doğal olarak da bazılarının da büyük para kazanmasını sağladı.

Yalakalığın nirvanası...

Oklar üzerine çevrilince de yalakalığın, arsızlığın nirvanasına çıkarak iktidar sahiplerine, bakanlara övgüler düzmeye, nedamet getirmeye başladı. Sonra gözaltına alındı. Ardından gözaltına alınmasına neden olan suçun nevi dolayısıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan doğrudur. Ancak bence soruşturma “doğru olmayan bilginin alenen yayılmasından” ibaret olmamalıdır.

Bir komplonun parçası HTS kayıtlarına bakılsın

Bu işin içinde borsa manipülasyonu, haksız kazanç sağlanmasına aracılık etme, toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme ve belki de ülkede karışıklık yaratmayı planlayan bir komplonun parçası olma ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu şahsın son günlerde temasta bulunduğu kişiler incelenmeli, HTS kayıtlarına bakılmalı ve kendisi ile bu komploda işbirliği yapanlar ve muhtemelen bu işten haksız kazanç sağlayanlar da tespit edilmelidir. Çünkü çok açıktır ki burada örgütlü bir yapı vardır. Bu örgütün elemanları da açığa çıkarılmalıdır.

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