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Kamil Koç'tan Diyarbakır'a ilave yatırım

Kamil Koç'tan Diyarbakır'a ilave yatırım

Kamil Koç, Flix ile kurduğu işbirliğiyle Diyarbakır'daki hizmet ağını güçlendirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamil Koç, global iş ortağı Flix'in desteğiyle karayolu taşımacılığında seyahat ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni güç birliğiyle Diyarbakır'daki hizmet ağını yaygınlaştıran şirket, safer sayılarını arttırarak bölgedeki yolcuları Kamil Koç'un hizmet kalitesiyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni güç birlikleriyle seyahat ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni yatırımlarla hizmet kalitelerini Türkiye'nin her yerine taşımayı sürdüklerini değinen Türkyılmaz, "Mardin, Şırnak ve Iğdır'ın ardından şimdi de Diyarbakır'da yeni bir işbirliğini hayata geçirdik. Diyarbakır, turizm potansiyeli, stratejik konumu ve büyüklüğüyle yalnızca bölgesinin değil, Türkiye'nin de en önemli şehirlerinden biri. Buradan ülkemizin dört bir yanına yoğun bir seyahat talebi var. Bu talebi karşılamak için işbirliği gerçekleştirdiğimiz değerli iş ortaklarımız Ali Kadri Çapa ve oğulları Mehmethan, Seyithan Çapa olmak üzere Diyarbakır'daki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu birleşmenin Diyarbakır halkı ve Türkiye'nin her yerindeki yol arkadaşları için hayırlı olmasını dileyen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"1926 yılında Türkiye'nin ilk seyahat markası olarak çıktığımız yolda hedefimiz, 100. yılımızda Kamil Koç'un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımak. Bunun için de iş ortağımız Flix'in global gücünden aldığımız destekle yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz."

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