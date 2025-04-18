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Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını söyledi. Bakan Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek enflasyon mesajı verdi.

Bakan Şimşek "Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet. Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda." dedi ve açıklamalarına devam etti;

"İhracatımızın %62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. Yatırımcıların risk iştahının azalması yaşadığımız bir dolaylı etkidir. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi, Asya'daki rakiplerimize oranla bir avantaj sunuyor. Küresel savunma ihtiyacındaki artış Türkiye için avantaj sunuyor. Türkiye, IMF'nin yapay zeka hazırlık endeksinde oldukça iyi durumda.

'ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK'

Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimize etmek amacımız var. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Kamuda harcama disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor. İstikrar programı uygulanırken yakaladığımız istihdam artışı büyük bir başarıdır. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var." dedi.

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