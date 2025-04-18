BIST 9.396
DOLAR 38,15
EURO 43,49
ALTIN 4.082,98
HABER /  GÜNCEL

Kemalpaşa Belediyesine yönelik operasyonda yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemalpaşa Belediyesine yönelik operasyonda yeni gelişme!

 İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye gönderildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Polis ekipleri dün Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail TV'sinin haberi İran savaş hazırlığını ifşa etti! ABD 9 uçak dolusu geldi
İsrail TV'sinin haberi İran savaş hazırlığını ifşa etti! ABD 9 uçak dolusu geldi
Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi ve şair kızı Ceren Önder kimdir torunu Can'a çok düşkün...
Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi ve şair kızı Ceren Önder kimdir torunu Can'a çok düşkün...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi
Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi
İsrail çadırda yaşayan Filistinlileri vurdu, çok sayıda çocuk öldü
İsrail çadırda yaşayan Filistinlileri vurdu, çok sayıda çocuk öldü
İstanbul'un '1 Mayıs' kararı belli oldu: Adres değişti
İstanbul'un '1 Mayıs' kararı belli oldu: Adres değişti
Bakan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılıyor
Bakan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılıyor
MEB yönetici atamalarında sürpriz değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB yönetici atamalarında sürpriz değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"
Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu