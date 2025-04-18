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Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi

Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile maden anlaşması için Perşembe gününü işaret etti. Trump yönetimi ise maden gelirlerini ortak bir yatırım havuzunda birleştirmesini öngören daha geniş kapsamlı bir teklifte bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile yürütülen maden anlaşmasının nihayete ererek, perşembe günü dijital bir toplantı aracılığıyla imzalanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

ABD GENİŞ KAPSAMLI TEKLİFTE BULUNDU

Zelenskiy, tarafların çevrimiçi bir platformda bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökeceklerini belirtti. Öte yandan, Trump yönetiminin yakın zamanda Ukrayna'nın güvenliğini teminat altına almayan, ancak devlet ve özel sektörün maden gelirlerini ortak bir yatırım havuzunda birleştirmesini öngören daha geniş kapsamlı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Yulia Svyrydenko, gelecekteki anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda onaylanması gerekeceğini belirtti ve bunun her iki ülke için de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi. Svyrydenko, “Bu anlaşma, Ukrayna’da yatırım ve kalkınma fırsatları yaratacak ve hem Ukrayna hem ABD için somut ekonomik büyüme koşulları oluşturacak.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan’da imzalanabileceğini açıkladı.

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