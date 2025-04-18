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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

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Kırmızıtoprak Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişi, temizlik çalışmaları nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı'na düştü.

Balçığa saplanan kişinin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, operasyonla kurtardıkları kişiyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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