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Ocakta unutulan yemek felakete neden oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ocakta unutulan yemek felakete neden oldu!

Bursa'da bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

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Bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mehmet A. (75), yemeğini ocakta unuttu.

Bir süre sonra ocaktan çıkan alevler evin doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlamaya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve Mehmet A. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangında apartman dairesinde hasar oluştu.

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