BIST 9.396
DOLAR 38,00
EURO 43,41
ALTIN 4.067,00
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir canlı yayında  dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Takımın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin geleceği hakkında konuşan Serdal Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon euro. 

İlgili Haberler
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı
ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 yaralı
ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 yaralı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Akhdoud ile berabere kaldı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Akhdoud ile berabere kaldı
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü