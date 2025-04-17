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ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor

ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor

New York Times gazetesi, ABD ordusunun Suriye'den geri çekilmeye başladığını bildirdi.

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ABD'de yayın yapan ünlü New York Times gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı.

SURİYE'DEN YÜZLERCE ASKERİ GERİ ÇEKİLİYOR

NYT'de yer alan haberde, ABD'nin Suriye'den kademeli çekilmeyi başlattı. Edinilen bilgilere göre Suriye'de bulunan yaklaşık 2 bin askeri bin 400'e indirilecek.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ 3 ÜSSÜ KAPATILYIOR

Suriye topraklarındaki 8 ABD üssünün 3'ünün kapatılacağının aktarıldığı habere göre, 2 ay içinde daha fazla askerin geri çekilmesi planlanıyor.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı komutanları Suriye topraklarında en az 500 ABD askerinin kalmasını önerdiği belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de asker bırakmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

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