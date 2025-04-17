ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor

New York Times gazetesi, ABD ordusunun Suriye'den geri çekilmeye başladığını bildirdi.Abone ol
ABD'de yayın yapan ünlü New York Times gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı.
SURİYE'DEN YÜZLERCE ASKERİ GERİ ÇEKİLİYOR
NYT'de yer alan haberde, ABD'nin Suriye'den kademeli çekilmeyi başlattı. Edinilen bilgilere göre Suriye'de bulunan yaklaşık 2 bin askeri bin 400'e indirilecek.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ 3 ÜSSÜ KAPATILYIOR
Suriye topraklarındaki 8 ABD üssünün 3'ünün kapatılacağının aktarıldığı habere göre, 2 ay içinde daha fazla askerin geri çekilmesi planlanıyor.
Haberde, ABD Savunma Bakanlığı komutanları Suriye topraklarında en az 500 ABD askerinin kalmasını önerdiği belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de asker bırakmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.