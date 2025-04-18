BIST 9.396
DOLAR 38,00
EURO 43,41
ALTIN 4.067,00
HABER /  SPOR

Avrupa Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! MANU yarı finalde

Avrupa Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! MANU yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon’u uzatmalarda 5-4 mağlup eden Manchester United, ilk maçta alınan 2-2’lik sonucun ardından yarı finale yükseldi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Lyon kozlarını paylaştı.

Normal süresi 2-2 sona eren ve uzatmada 5 golün atıldığı karşılaşmada Manchester United, Lyon'u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Lyon'un golleri Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette'den geldi.

Manchester'a yarı finali getiren golleri 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1'de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes Penaltıdan, 120. dakikada Mainoo ve 120+1'de Maguire attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Lyon'da Corentin Tolisso kırmızı kart gördü.

İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı
ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 yaralı
ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 yaralı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Akhdoud ile berabere kaldı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Akhdoud ile berabere kaldı
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor
Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor