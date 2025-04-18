Avrupa Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! MANU yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon’u uzatmalarda 5-4 mağlup eden Manchester United, ilk maçta alınan 2-2’lik sonucun ardından yarı finale yükseldi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Lyon kozlarını paylaştı.
Normal süresi 2-2 sona eren ve uzatmada 5 golün atıldığı karşılaşmada Manchester United, Lyon'u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Lyon'un golleri Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette'den geldi.
Manchester'a yarı finali getiren golleri 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1'de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes Penaltıdan, 120. dakikada Mainoo ve 120+1'de Maguire attı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Lyon'da Corentin Tolisso kırmızı kart gördü.
İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti