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'Can Atalay' kararını okutmuştu! Gülizar Biçer Karaca bir daha Meclis’i yönetemeyecek

'Can Atalay' kararını okutmuştu! Gülizar Biçer Karaca bir daha Meclis’i yönetemeyecek

Can Atalay hakkında AYM kararını Meclis’te okutan CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, bir daha genel kurulu yönetmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

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 CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li kâtip üyesi Sibel Suiçmez'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını tüm kuralları hiçe sayıp oldubittiye getirip okutmasına tepki yağıyor.

Kulislerde Kurtulmuş'un İçtüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanıp Gülizar Biçer Karaca ve metni okuyan Suiçmez'e bir daha Genel Kurul'da görev vermeyeceği bildirildi. Böylece Karaca ve Suiçmez'in görevleri devam edecek, ancak bir daha Genel Kurul'u yönetemeyecekler.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin adeta pusu kurduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yapılanın yetki aşımı olduğunu belirterek, "CHP bilmelidir ki, İBB'de kurdukları 'La Casa De Papel' düzenini Yüce Meclis'in Genel Kurulu'na taşıyamazlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanmıştı. Ancak TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileten konuşmalarının bitmesinin ardından Genel Kurul'un kapanması gerekirken Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay ile ilgili kararının hüküm bölümünü okutmuştu.

CHP'li Divan Kâtip Üyesi, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de AK Parti'nin itirazlarına rağmen okumuştu.

NE OLMUŞTU?
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmıştı.

Alınan karara rağmen TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Katip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okuttu.

"YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM"
Hiçbir TBMM Başkanvekilinin, TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen bir hususu Genel Kurul gündemine getiremeyeceğini de hatırlatan Numan Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez'i kınadığını, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını açıklamıştı.

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