BIST 9.396
DOLAR 38,07
EURO 43,45
ALTIN 4.073,49
HABER /  SPOR

PFDK'den Beşiktaş Kulübüne ve Serdal Adalı'ya ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK'den Beşiktaş Kulübüne ve Serdal Adalı'ya ceza

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne toplam 2 milyon 168 bin lira para cezası, başkan Serdal Adalı'ya da 54 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile divan kurulunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Beşiktaş Kulübüne 2 milyon 168 bin lira para cezası verdi.

Kurul, ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya da divan kurulunda yaptığı ve kulüp resmi sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle 54 gün hak mahrumiyeti ile 1 milyon 800 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Süper Lig'in 31. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle de Bellona Kayserispor'a 1 milyon 258 bin 500, Çaykur Rizespor'a 493 bin 500 ve Galatasaray ile Göztepe'ye 168 biner lira para cezası verdi.

PFDK, Bellona Kayserispor'da idareci Süleyman Akın ve görevlilerden Okan Akkaya ile Fatma Arman'a da 58 bin 500'er lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
2 gündür haber yoktu! Yakınları evin kapısını kırıp içeri girdi ve...
2 gündür haber yoktu! Yakınları evin kapısını kırıp içeri girdi ve...
İBB Meclisinde oy birliği ile kabul edildi! Mattia Ahmet'in ismi oraya verildi
İBB Meclisinde oy birliği ile kabul edildi! Mattia Ahmet'in ismi oraya verildi
Ocakta unutulan yemek felakete neden oldu!
Ocakta unutulan yemek felakete neden oldu!
Hamas: İsrail savaşı bitirip Gazze'den çekilirse tüm esirleri bırakırız
Hamas: İsrail savaşı bitirip Gazze'den çekilirse tüm esirleri bırakırız
Avrupa Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! MANU yarı finalde
Avrupa Ligi'nde 9 gollü çılgın maç! MANU yarı finalde
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Başkan resmen açıkladı
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
ABD Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekiyor
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
Zelenski: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı
VakıfBank final serisine galibiyetle başladı