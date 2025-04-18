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Mustafa Varank o yemeği paylaştı İBB'nin Kent Lokantaları'na gönderme

Mustafa Varank o yemeği paylaştı İBB'nin Kent Lokantaları'na gönderme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesababında İBB'nin Kent Lokantaları'na gönderme yaptı. Varank, 4 çeşit yemeği 35 liraya bir öğünde 10 bin öğrenciye veren İTÜ'nün yemeğini paylaşarak, "Hem de hiç reklam yapmadan! Teşekkürler Ak Parti." ifadelerine yer verdi.

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4 çeşit yemeğin 40 liraya verildiği İBB'nin Kent Lokantaları tartışmasına, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı.

Varank, sosyal medya hesabından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin daha düşük bütçeyle sadece bir öğünde 10 bin öğrenciye 4 çeşitten oluşan yemeği reklam yapmadan 35 liraya verdiğini yazdı.

Varank paylaşımında, "Bugün sizlere her gün İstanbul'da yüzbinler, Türkiye'de milyonlarca gencin faydalandığı bir ultra mega projeden bahsedeceğim. Üniversitelerde gençlerimize yemek hizmeti sunuyoruz. 415 milyar lira bütçesi olan CHP'li İstanbul Belediyesi, benzer hizmeti 40 liraya günde yalnızca 8500 İstanbullu için verebilirken; Mesela, 6,6 milyar lira bütçesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi, sadece bir öğünde 10 bin gencimize 4 çeşitten oluşan çok daha iyi bir yemeği 35 liraya ikram ediyor. Hem de hiç reklam yapmadan! Teşekkürler Ak Parti." ifadelerine yer verdi.

Varank'ın yaptığı paylaşımın altına çok sayıda lehte ve aleyhte yorum geldi.

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