İsrail İran askeri güç karşılaştırmasına bakın İsrail'in nükleer silahı var mı?

İSRAİL'in İran'ı vurma planını Beyaz Saray'a sunmasının ardından iki ülkenin askeri güçleri yeniden önem kazandı. İran yıllardır uygulanan ambargolar sebebiyle askeri anlamda teknolojisini yenileyememiş görünse de nükleer silah kartına sahip. İsrail ise savunmaya harcadığı devasa bütçe ve ABD'nin askeri gücünün verdiği desteğe güveniyor. Peki İsrail İran ordusu hava, kara ve denizde karşılaştırıldığında hangisi daha güçlü? İşte İran İsrail askeri karşılaştırması...

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Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), iki ülkenin ordularının askeri gücünü çeşitli resmi ve açık kaynak yöntemlerini kullanarak karşılaştırıyor. Öncelikle İsrail ve İran'ın coğrafi özelliklerine bakalım. İran, İsrail'den kat be kat büyük bir ülke ve nüfusu yaklaşık 89 milyon. İsrail'in nüfusu ise yaklaşık 10 milyon. İran'ın asker sayısı da İsrail'in altı katı kadar.

IISS'e göre İran'ın asker sayısı 600 bin, İsrail'inki ise 170 bin. İsrail ve İran birbirlerine 2.100 kilometre uzakta.

Ekonomik olarak kim daha güçlü?

IISS, İsrail'in savunmaya İran'dan daha fazla harcama yaptığını ve bunun da olası bir çatışmada önemli bir güç sağladığını söylüyor. IISS'e göre İran'ın savunma bütçesi 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 7,4 milyar dolardı. İsrail'in bütçesi ise bunun iki katından fazla, yaklaşık 19 milyar dolar. IISS, İsrail'in GSYİH'sine oranla savunma harcamalarının da İran'ın iki katı olduğunu söylüyor.

İsrail ve İran hava gücü kim üstün?

İsrail'in savaşa hazır 340 askeri uçağa sahip olduğunu ve bu sayede hassas hava saldırılarında üstünlük sağladığını gösteriyor. Bu jetler arasında uzun menzilli F-15 uçakları, radardan kaçabilen yüksek teknolojili "hayalet" uçaklar diye nitelendirilen F-35'ler ve hızlı saldırı helikopterleri bulunuyor.

IISS, İran'ın savaş kabiliyetine sahip yaklaşık 320 uçağı olduğunu tahmin ediyor. Bu jetlerin yaşı 1960'lara kadar uzanıyor. Envanterde F-4'ler, F-5'ler ve F-14'ler de var. Ancak Nicholas Marsh, bu eski uçaklardan kaç tanesinin gerçekten uçabildiğinin belirsiz olduğunu ve yaptırımlar nedeniyle yedek parça tedarik etmenin son derece zor olacağını söylüyor.

İran ve İsrail füze gücü...

İran'ın füze envanteri Orta Doğu'nun en geniş ve en çeşitlisi olarak kabul ediliyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Kenneth McKenzie 2022 yılında İran'ın "üç binden fazla" balistik füzeye sahip olduğunu söylemişti.

1980-1988 yılları arasındaki Irak-İran savaşının ardından İran, füze sistemleri ve insansız hava araçları envanteri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttü.



CSIS Füze Savunma Projesi'ne göre İsrail de birçok ülkeye füze ihraç ediyor.

İsrail'in askeri savunmasının bel kemiğini Demir Kubbe ve Ok sistemleri oluşturuyor.

İran - İsrail askeri güç karşılaştırması deniz kuvvetleri

IISS raporlarına göre İran'ın yaşlanan donanmasında yaklaşık 220 savaş gemisi bulunurken, İsrail'in 60 civarında gemisi var. Analistler İran'ın donanmasının bir savaşta mücadele edebilecek kapasitede olmadığını söylüyor.

İsrail - İran nükleer silah gücü

İsrail'in kendi nükleer silahlarına sahip olduğu düşünülüyor ancak resmi olarak bir muğlaklık politikası yürütüyor. İran'ın nükleer silahlara sahip olduğu düşünülmüyor ve aksi yöndeki suçlamalara rağmen, sivil nükleer programını nükleer silahlı bir devlet olmak için kullanmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddediyor.