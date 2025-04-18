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9 Nisan'dan bu yana haber yok! Feleknaz Keskin nerede?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
9 Nisan'dan bu yana haber yok! Feleknaz Keskin nerede?

Hakkari'de 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı. 

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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