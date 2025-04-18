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Jose Mourinho’dan tarihi başarı

Jose Mourinho’dan tarihi başarı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor deplasmanında 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 3 puan arkasında zirve takibine devam ederken takımın başındaki Jose Mourinho, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin başında son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamayan Portekizli teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet ve 3 beraberlik alarak kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, bu performansıyla Ağustos 2005 – Şubat 2006 arasında benzer bir seriye imza atan Alman teknik adam Christoph Daum’dan bu yana Fenerbahçe’nin başında Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ilk yabancı teknik adam olmayı başardı. Öte yandan Portekizli çalıştırıcı ve ekibi bir önemli başarıya daha imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2025 senesinde Süper Lig’de 11 kez galip gelerek en fazla galibiyet alan, rakip kalelere 34 gol atarak en çok gol atan ve topladığı 35 puanla en çok puan toplayan takım olurken, bu süreçte +22 gol averajı ile en yüksek gol averajına sahip ekip konumunda yer aldı. Taraftarın büyük destek verdiği deneyimli teknik direktör, özellikle kritik deplasmanlarda aldığı puanlarla takımını zirve yarışında tutmayı başarırken şampiyonluk yarışında da güçlü bir şekilde iddiasını sürdürüyor.

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