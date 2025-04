Samsung Electronics yeni Odyssey oyun monitörlerini satışa sundu

Samsung Electronics, Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 ve ultra geniş Odyssey G9'un bulunduğu yeni oyun monitörlerini satışa çıkardı

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 boyutlu efektler üzerinde sıra dışı bir kontrol yeteneğine sahip olan iş ortağı oyun geliştiricileri, yaratıcı vizyonlarını tüm detaylarıyla hayata geçirebiliyor. Samsung, global oyun stüdyolarıyla sürdürdüğü işbirliklerini sürekli olarak artırmayı planlıyor.

2025 Odyssey serisinde, Odyssey 3D, Samsung'un ilk 240 Hertz (Hz) 4K ekranına sahip Odyssey OLED G8 ve ultra geniş Odyssey G9 bulunuyor.

Yeni Odyssey 3D (G90XF) 27 inç monitör, özel gözlük gerektirmeden 3 boyutlu oyun deneyimi sunuyor. Gelişmiş göz takibi teknolojisinin ve tescilli 2lentiküler lens'in Reality Hub uygulamasıyla sunduğu doğal ve yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüler, aksiyonun ekrandan taşmasını sağlıyor, oyunları ve video içeriklerini daha enerjik ve sürükleyici hale getiriyor. Sürükleyiciliğin sınırlarını zorlayan yeni monitörler, bugünün oyuncularına yüksek deneyimler sunmak üzere titizlikle geliştirildi.

Samsung, söz konusu 3D teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmak için lider oyun geliştiricileriyle aktif işbirlikleri yapıyor. Bu işbirlikleri arasında 28 Mart'ta piyasaya sürülen 'Nexon for The First Berserker: Khazan', Neowiz ile büyük beğeni toplayan ve bu yaz çıkacak olan Lies of P. oyunun ilk indirilebilir içeriği (DLC) 'Overture' yer alıyor.

3 boyutlu oyunlara ek olarak, Odyssey 3D, video içeriklerini de 3 boyutlu hale dönüştürebilen ve neredeyse tüm içeriklere yeni bir soluk getiren AI video dönüştürme özelliğine sahip. Bu özellik, görüntüleri 3 boyutlu hale getirirken gözleri rahatsız etmemek ve tutarlı 3D efektler sunmak için uyumlu içeriklerin her karesini analiz ediyor.

Etkileyici bir oyun performansı sunan Odyssey 3D, 165Hz yenileme hızıyla ve 1 ms Griden Griye (GtG) tepki süresiyle 4K ekranında oyunların hassas ve akıcı olmasını sağlıyor. AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC Compatible donanımları ise hızlı ve karmaşık oyunlarda bile takılmaları ve görüntü gecikmelerini azaltıyor.

Edge Lighting özelliği, oyun oynanan mekanı ekranla uyumlu bir şekilde aydınlatarak 3 boyutlu sürükleyiciliği bir üst seviyeye taşıyor. Monitörün altındaki alana ekranla senkronize renkler vererek, 3D ekran hissini geliştiriyor ve oyun ortamını gerçek hayata taşıyor.

Odyssey OLED G8'in performansı

OLED teknolojisinin yüksek görüntü kalitesi, Odyssey OLED G8'in performansını yeni 27 inç ve 32 inç modellerde (G81SF) artırıyor. İnç başına 166 pikselle bu boyuttaki bir ekranda Samsung'un en yüksek piksel yoğunluğunu sunan 27 inçlik model, 240Hz yenileme hızına sahip ilk Samsung 4K monitörü olma özelliğini taşıyor. OLED G8 ile geliştirilen farklı boyuttaki iki monitör, performansı ve görüntü kalitesini bir araya getiriyor.

Yeni 4K QD-OLED'deki görseller, Quantum Dot teknolojisi sayesinde her görüş açısından gelişmiş renkler ve kontrast oranıyla ayrıntılar sunuyor. VESA DisplayHDR TrueBlack 400 teknolojisiyle geliştirilen ekran, 250nit tipik yüksek parlaklıkta bile canlı renklerin öne çıkmasını sağlayan neredeyse sonsuz kontrasta sahip. Underwriters Laboratories (UL) tarafından onaylanan Glare Free teknolojisi ise ekranda daha az yansıma olmasını sağlayarak kullanım sırasında dikkat dağıtan unsurları azaltıyor.

Samsung OLED Safeguard+ tarafından korunan ekranın tescilli Dinamik Soğutma Sistemi, parlaklık ayarını değiştirmeden ısıyı standart grafit tabakalardan beş kat daha iyi dağıtmak için Titreşimli Isı Borusu çözümünü kullanıyor. Bu çözüm, ekranı yanmalara karşı koruyarak ekranın ömrünü uzatıyor.

240 Hz yenileme hızı ve 0.03 ms GtG tepki süresinin sunduğu hızlı ve pürüzsüz ekran hareketleri, Odyssey OLED G8'i iyi bir performansa sahip oyun monitörü haline getiriyor. Takılmaları, ekran yırtılmalarını ve titremeleri önlemek için monitör, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC Compatible desteğine sahip. Bir arada sunulan bu performans özellikleri, oyun oynamayı ultra akıcı, hassas ve sürükleyici hale getiriyor. Her türlü oyun kurulumuna şık bir katkı sunan Odyssey OLED G8'in ince metal tasarımı her estetik tercihe uyum sağlarken, Core Lighting+ özelliğiyle kullanıcının ortamını ekrana göre aydınlatıyor. Ergonomik stant ise kolay kurulum imkanı tanıyor.

Odyssey G9

Odyssey G9 (G91F), performanstan ödün vermeyen sadeleştirilmiş bir yaklaşımla ultra geniş ekranda oyun deneyiminden daha fazla kullanıcının faydalanmasını sağlıyor. 49 inç Dual QHD ekran, yüksek kaliteli görsellerle ve heyecan verici oyun deneyimiyle kullanıcıyı çevreleyen 1000R eğrisiyle üretildi.

144Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi, oyunların akıcı ve hızlı olmasını sağlarken, AMD FreeSync Premium Pro özelliği, aksiyonun ekran yırtılması veya takılma olmadan akmasına imkan tanıyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikası, renkleri canlı ve net hale getirirken, HDR10+ GAMING özelliği ise dinamik görüntüler vermek için optimize edilmiş parlaklık, kontrast ve renk aralığıyla ekrandaki görüntüleri geliştiriyor.

Odyssey G9, 'Picture-by-Picture' ve 'Picture-in-Picture' özellikleriyle de olağanüstü çoklu görev yetenekleri sunuyor. Bu özellikler sayesinde, iki farklı cihazdan aynı anda görüntü alınabiliyor ve Picture-in-Picture modunda esnek boyut seçenekleri sunuluyor. Odyssey G9 ayrıca, bağlı cihazları algılayan ve açıldıklarında otomatik olarak görüntüleyen Auto Source Switch+ özelliğiyle kullanıcıların oyunlara daha hızlı ulaşmasına yardımcı oluyor.

Samsung, yeni Odyssey oyun monitörlerinin yanı sarı ViewFinity S8'i de satışa çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hoon Chung, oyun deneyimini geliştiren yeni ekran teknolojileri sunmaya kararlı olduklarını belirtti.

Chung, 'İnovasyonda, görüntü kalitesinde ve performansta önemli bir sıçramayı temsil eden yeni Odyssey monitörler, oyuncuların kendilerini tamamen oyuna kaptırmasını ve en iyi performansla oynamasını sağlıyor.' ifadesini kullandı.