Otokar, Atlas kamyon ailesinin yeni modeli Atlas 9'u tanıttı

Otokar, hafif kamyon segmentindeki Atlas serisinin dördüncü nesli olan Atlas 9'u kullanıcıların beğenisine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otakar, 2013'ten bu yana yurt içi ve yurt dışında hizmet veren Atlas ailesinin yeni modeli Atlas 9'u satışa sunacak. Model, yeni nesliyle sürücü güvenliği ve konforunu artırmayı hedefliyor. Atlas 9, sınıfında ilk kez sunulan sürücü ve yolcu hava yastıklarıyla hava destekli sürücü koltuğuyla dikkati çekiyor.

Atlas 9'un pazarda öne çıkan özellikleri arasında 1 milyon kilometre veya 4 yıl garanti sunması, 2 bin 60 milimetre genişliğindeki kabini ve 10,25 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Elektronik park freni gibi teknolojiler de araca entegre edildi.

Araçta, Avrupa Birliği'nin GSRII güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSIS), Lastik Basıncı Algılama Sistemi (TPMS), Hareket Algılama Sistemi (MOIS), Park Sensör Kiti, Akıllı Hız Sistemi (ISA), Alkol Interlock Hazırlık (ALC) ve Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem (DDAW) gibi ileri güvenlik sistemleri bulunuyor.

Yeni Atlas 9, özellikle uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunu en aza indirmeyi amaçlayan donanımlarıyla hafif kamyon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, hafif kamyon pazarındaki başarılarını her yıl arttırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk elektrikli hafif kamyonunu dahil ettikleri Atlas kamyon ailesinde yeniliklerin devam ettiğini belirten Erman, şunları kaydetti:

"Güvenlik, teknoloji ve konforda fark yaratacak olan Atlas 9, sektörde alışılagelmiş standartların ötesine geçiyor. Atlas'ta sadece işletme maliyeti değil, sürücünün güvenliği de ön planda. Bugüne kadar ekonomik işletme maliyetleri ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Atlas ailesi, sahip olduğu üstün güvenlik teknolojileriyle de rekabette ayrışacak. Yeni aracımızla, ekonomi, konfor, teknoloji ve güvenliği bir arada sunarak dört dörtlük bir kamyon vadediyoruz. Geniş ürün gamı, 1 milyon km/4 yıl garanti süresi, farklı finansman imkanları, bakım hediye paketleri ve standartta sunduğu donanımları ile hafif kamyon pazarını dönüştüren yaklaşımlarımızla daha güçlü hedeflerle yola devam ediyoruz."